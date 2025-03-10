В Ростове задержали москвича, который обокрал пенсионера

Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в Управления на транспорте МВД России по СКФО, в прошлом году на железнодорожном вокзале было совершено 163 кражи, из них раскрыто 72. С начала 2025-го произошло 30 хищений, раскрыто 34 (с учетом прошлых преступлений).