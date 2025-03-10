В Ростове задержали москвича, который обокрал пенсионера

В Ростове на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.
К транспортным полицейским обратился 67-летний ростовчанин с заявлением о краже. Он рассказал, что во время досмотра при входе на железнодорожный вокзал, неизвестный мужчина похитил у него сумку. Внутри находились личные вещи и деньги: 43 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам: на вокзале повсюду установлены камеры. Это был 47-летний житель Москвы, ранее неоднократно судимый. Свою вину от полностью признал.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за него предполагает срок до 5 лет.
Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в Управления на транспорте МВД России по СКФО, в прошлом году на железнодорожном вокзале было совершено 163 кражи, из них раскрыто 72. С начала 2025-го произошло 30 хищений, раскрыто 34 (с учетом прошлых преступлений).
Москвич стащил сумку, когда ее владелец проходил досмотр на вокзале. Фото: УТ МВД России по СКФО.