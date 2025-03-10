На площади Карла Маркса в Ростове откачали воду из подземного перехода

На площади Карла Маркса в Ростове-на-Дону завершили работы по откачке грунтовых вод из подземного перехода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— В переходе вода из туннельной части откачана, работа насосного оборудования и восстановлена, — говорится на сайте городских властей.
Предварительно, насос в туннельной части перехода сломался после замыкания во время резкого изменения температуры.
Добавим, ранее в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Университетского вандалы повредили освещение. Вновь подключить электричество обещают до 11 марта.