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На площади Карла Маркса в Ростове откачали воду из подземного перехода

Насос в переходе Ростова-на-Дону снова запустили, теперь воды нет.

Источник: Комсомольская правда

На площади Карла Маркса в Ростове-на-Дону завершили работы по откачке грунтовых вод из подземного перехода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В переходе вода из туннельной части откачана, работа насосного оборудования и восстановлена, — говорится на сайте городских властей.

Предварительно, насос в туннельной части перехода сломался после замыкания во время резкого изменения температуры.

Добавим, ранее в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Университетского вандалы повредили освещение. Вновь подключить электричество обещают до 11 марта.