В Ростове-на-Дону выбрали двух кандидатов на пост главы города

Днем 10 марта в Ростове-на-Дону по итогам собеседования и тестирования определили двух кандидатов на пост главы города. Решение утвердила конкурсная комиссия.
Отбор успешно прошли ныне действующий и.о. руководителя администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин (65 баллов) и заместитель директора ростовского ДИЗО Виталий Золотухин (51 баллов).
Завтра, 11 марта, нового управленца из двух представленных претендентов должны выбрать депутаты гордумы.
Напомним, изначально было 12 кандидатов. Речь идет о специалистах старше 35 лет с высшим образованием и опытом руководящей работы в области финансов, права, экономики или социальной сферы.