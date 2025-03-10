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В Ростове-на-Дону выбрали двух кандидатов на пост главы города

Двое кандидатов из 12 теперь претендуют на пост главы Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 марта в Ростове-на-Дону по итогам собеседования и тестирования определили двух кандидатов на пост главы города. Решение утвердила конкурсная комиссия.

Отбор успешно прошли ныне действующий и.о. руководителя администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин (65 баллов) и заместитель директора ростовского ДИЗО Виталий Золотухин (51 баллов).

Завтра, 11 марта, нового управленца из двух представленных претендентов должны выбрать депутаты гордумы.

Напомним, изначально было 12 кандидатов. Речь идет о специалистах старше 35 лет с высшим образованием и опытом руководящей работы в области финансов, права, экономики или социальной сферы.