Суд отказал в УДО экс-заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу

Напомним, в 2022 году экс-чиновник получил условный срок, а потом наказание заменили на реальное лишение свободы в виде 4 лет колонии общего режима. Известно, что Сергею Сидашу в рамках дела о «золотом песке» «Ростов Арены» инкриминировали статью о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).