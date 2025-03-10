Суд отказал в УДО экс-заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу

Бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу отказали в освобождении по УДО. Эту информацию сегодня, 10 марта, подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как уточнили в инстанции, решение было принято еще в январе 2025 года.
Напомним, в 2022 году экс-чиновник получил условный срок, а потом наказание заменили на реальное лишение свободы в виде 4 лет колонии общего режима. Известно, что Сергею Сидашу в рамках дела о «золотом песке» «Ростов Арены» инкриминировали статью о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).