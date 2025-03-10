До пенсии доживают не все: Профсоюзы Молдовы требуют остановить рост пенсионного возраста для женщин

Профсоюзы требуют остановить рост пенсионного возраста для женщин.
Профсоюзы призывают женщин-депутатов остановить повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Женская комиссия CNSM 28 февраля обратилась к Платформе женщин-депутатов, предлагая ввести мораторий на дальнейшее повышение пенсионного возраста.
Согласно Закону № 156/1998, с 1 июля 2024 года пенсионный возраст женщин составляет 61 год при полном страховом стаже в 34 года. Ежегодно 1 июля он увеличивается на шесть месяцев. Если мораторий не будет введён, с 1 июля 2025 года женщины выйдут на пенсию в 61 год и 6 месяцев, а к 2026 году — в 62 года.
В обращении Женская комиссия CNSM ссылается на анализ пенсионного возраста в странах ЕС, где он составляет 60−63 года. Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни женщин в 65 лет там выше, чем в Молдове, а состояние здоровья — лучше.
В связи с этим профсоюзные активистки призывают депутатов выдвинуть законодательную инициативу.