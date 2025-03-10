Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 11 марта 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 148, 150, 152, 154 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 27 (подъезд 7−8), 29 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 151, 153 — с 08.00 до 18.00;
— Молодогвардейцев, 43, 43-А, 45, 47-А, 49-А, 49-Б — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 304 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Южный Бульвар, 51 — с 08.30 до 17.00;
— Дзержинского, 125 — с 10.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Барбюса, 17 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Коммунаров, 2 — с 13.00 до 18.00;
— Нахимова, 2, 4, 4-А; Машиностроителей, 10-Б, 12, 12-А — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Коллекторная, 1−13 (неч.), 18−24 (чет.); Магнитогорская, 21, 69, 71, 75; Майкова, 14; Василевского, 65, 67, 68, 69; Житомирская, 2; пер Донской, 1- 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18; Ачинская, 22−34 (чет.); Туруханская, 8−30 (чет.), 21−31 (неч.); Цимлянская, 2−8 (чет.), 14, 16, 18, 26, 28, 34, 38; пер. Петропавловский, 7, 9, 11; п. Смолеозерный, ч/с: 1-я Электровозная, 25 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Румянцева, 33 — с 09.30 до 16.00.
Отключение газоснабжения:
— Хлебозаводская, 16; Липецкая, 15-А, 15-Б — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Каштак, ч/с: Аргазинская, 1−46; пер. Аргазинский, 1−15, 56; Земляничная поляна, 2; пер. Алма-Атинский, 1-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11-А, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Соколинка, 22 — с 09.00 до 17.00;
— п. Першино. ч/с: Мартеновская, 23-Б-33, 35, 49; 32 годовщины Октября, 30−49; Красноуфимская, 20-А- 46; Пржевальского, 35 — с 09.00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 2-я Дальняя, 1, 1А, 1Б, 2Б/1, 3А, 5; ч/с: 2-я Дальняя, 2, 3 с 09.00 до 19.00 ч.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Труда, 3; Российская, 167, 167-А; пл. Мопра, 8-А — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 11 марта, с 9:00 до 12:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера и Нефтебазовая.
Будьте внимательны и осторожны!