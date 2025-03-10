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Вертолет будет летать над Минском для аэросъемки тепловых сетей

В Минске в ближайшее время проведут аэросъемку тепловых сетей.

Источник: Комсомольская правда

Уже в ближайшее время в Минске будет проведена аэросъемка тепловых сетей белорусской столицы. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канала «Минскэнерго».

«Данные облеты проводятся каждый год в завершении отопительного сезона и служат для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс», — говорится в сообщении «Минскэнерго». Цель облетов — определить места возможных повреждения трубопроводов, а также прочие неисправности тепловой сети.

Сама аэросъемка проводится на высоте 500−600 метров, для ее проведения используется вертолет МЧС. Добавим, что облеты будут осуществляться в вечернее и ночное время, поскольку существенное число трубопроводов проходят через оживленные городские автомагистрали, а движущийся транспорт не позволяет выявить тепловые аномалии, нарушение и потенциальные дефекты.

Точные сроки реализации программы облетов пока не определены. В настоящее время специалисты составляют график, основываясь на прогнозируемых метеоусловий.

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