Вертолет будет летать над Минском для аэросъемки тепловых сетей

Сама аэросъемка проводится на высоте 500−600 метров, для ее проведения используется вертолет МЧС. Добавим, что облеты будут осуществляться в вечернее и ночное время, поскольку существенное число трубопроводов проходят через оживленные городские автомагистрали, а движущийся транспорт не позволяет выявить тепловые аномалии, нарушение и потенциальные дефекты.