МАРТ потребовало табачную сеть «Табакерка» устранить нарушения

Нарушения нашли почти в каждом третьем объекте, охваченном мониторингом. В частности, в некоторых объектах не соблюдался перечень товаров, которые обязательны к наличию для реализации в торговом объекте, были установлены невнесения сведений в Торговый реестр Беларуси, а еще кое-где была открытая выкладка табачных изделий. Еще МАРТ установил, что в некоторых объектах в местах продажи энергетических напитков не была доведена информация о запрете их реализации несовершеннолетним.