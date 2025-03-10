МАРТ потребовало табачную сеть «Табакерка» устранить нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушения в работе белорусской табачной сети «Табакерка», сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, МАРТ во время контрольно-аналитических мероприятий установило нарушения в розничной торговой сети «Табакерка», которая принадлежит компании «Энерго-оил».
Нарушения нашли почти в каждом третьем объекте, охваченном мониторингом. В частности, в некоторых объектах не соблюдался перечень товаров, которые обязательны к наличию для реализации в торговом объекте, были установлены невнесения сведений в Торговый реестр Беларуси, а еще кое-где была открытая выкладка табачных изделий. Еще МАРТ установил, что в некоторых объектах в местах продажи энергетических напитков не была доведена информация о запрете их реализации несовершеннолетним.
— МАРТ направил рекомендации об устранении нарушений, — прокомментировали в пресс-службе.
Известно, что в Беларуси открыты свыше 2,2 тысячи розничных торговых объектов.
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