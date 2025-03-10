Экс-премьер Головченко оценил свое назначение главой Нацбанка Беларуси

Экс-премьер Беларуси Роман Головченко, назначенный 10 марта на должность председателя правления Нацбанка, прокомментировал свое назначение, сообщил телеканал «Первый информационный».
Прежде всего, Головченко подчеркнул, что банковская система тесно связана с экономикой страны. А также сказал про поручение президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы банковская система и правительства работали вместе.
— И я всегда говорил, что это кровеносная система. Поэтому и установка от президента — работать вместе, — заметил Головченко.
Работу в правлении Нацбанка Головченко также назвал специфической. Но и обратил внимание на то, что и в системе банковской Беларуси, в целом, и в Национальном банке, в частности, достаточно профессионалов и специалистов.
— Поэтому я думаю, что это бесшовный переход, — оценил он свое назначение.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко оценил состав нового правительства Беларуси: «Будут тащить этот воз или нет».
Еще глава Беларуси назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер: «Говорят, характер тот, не тот».