«Белавиа» и Nordwind будут выполнять стыковочные рейсы

Стыковки будут осуществляться в Казани и Санкт-Петербурге. Одну часть маршрута выполнит «Белавиа», другую — российская компания.
Таким образом пассажиры могут добраться в 10 городов России, а также в столицу Кыргызстана — Бишкек. Авиакомпании будут продавать единый билет, по которому можно выполнить несколько перелетов с оптимальной пересадкой в одном из хабов.
Например, через Казань пассажиры из Минска могут купить единый билет в Новокузнецк, Бишкек и обратно. Через Санкт-Петербург из Минска — в Казань, Омск, Уфу, Кемерово, Махачкалу, Сочи, Томск, Барнаул, Тюмень и обратно.
Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец отметил, что соглашение с Nordwind позволит пассажирам путешествовать более выгодно и удобно.
Людям не придется изучать расписание авиакомпаний в поиске подходящих стыковок, переживать за сроки регистрации во время пересадки, так как единый билет подразумевает «сквозной формат».
По его словам, спрос на полеты из Беларуси в российские регионы, а также Бишкек растет, и благодаря сотрудничеству авиакомпаний он будет удовлетворен. Код-шер начнет действовать с 11 марта.
«Белавиа» выполняет регулярные рейсы из Минска, Гомеля и Бреста в 23 аэропорта 11 стран. Больше всего самолеты из Беларуси летают в Россию — 18 городов. В Национальный аэропорт Минск на постоянной основе летают 12 авиаперевозчиков.