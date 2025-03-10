В Стерлибашево пожар унес жизнь 57-летнего мужчины

В Стерлибашевском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Возгорание случилось в бревенчатом доме размером 4×8 метров на улице Ленина в селе Стерлибашево. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, которые смогли ликвидировать огонь. К сожалению, при разборе завалов был обнаружен погибший — 57-летний мужчина.
Причины пожара пока неизвестны. Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС.
— Установите пожарный извещатель. Крепится на саморез или двусторонний скотч. Работает от батарейки, которую нужно менять всего один раз в год. Среагирует громким звуком на дым. Разбудит вас и близких. Спасетесь сами и предупредите об опасности других, — заявили в экстренной службе.
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