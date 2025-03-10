В Стерлибашево пожар унес жизнь 57-летнего мужчины

— Установите пожарный извещатель. Крепится на саморез или двусторонний скотч. Работает от батарейки, которую нужно менять всего один раз в год. Среагирует громким звуком на дым. Разбудит вас и близких. Спасетесь сами и предупредите об опасности других, — заявили в экстренной службе.