Путин наградил медалью «За отвагу» корреспондентов «России сегодня»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью за отвагу корреспондентов МИА «Россия сегодня» Михаила Кевхиева и Максима Романенко, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью “За отвагу”: Кевхиева Михаила Сергеевича — корреспондента федерального государственного унитарного предприятия “МИА “Россия сегодня”; Романенко Максима Викторовича корреспондента федерального государственного унитарного предприятия “МИА “Россия сегодня”, — говорится в документе.
В начале января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга, Кевхиев получил легкую контузию.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц» и «Умышленное повреждение имущества».