Путин наградил медалью «За отвагу» корреспондентов «России сегодня»

В начале января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга, Кевхиев получил легкую контузию.