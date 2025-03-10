В Ростове вынесли приговор мужчине за госизмену

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 марта.
Следствие установило, что в прошлом году 30-летний житель Ростовской области, вступив в контакт с представителем украинских спецслужб, согласился сотрудничать против России. Получив через тайник в Севастополе самодельное взрывное устройство, он планировал подорвать часть жилого дома, где проживал российский военнослужащий.
Мужчина признан виновным в государственной измене, попытке совершения теракта и незаконном обороте взрывчатки. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, первые три года которых он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничил свободу на один год после освобождения.
Судиловский долгое время следил за домом и замаскировал взрывное устройство у подъезда. Однако теракт был предотвращен благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.