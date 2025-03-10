В Ростове вынесли приговор мужчине за госизмену

Мужчина признан виновным в государственной измене, попытке совершения теракта и незаконном обороте взрывчатки. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, первые три года которых он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничил свободу на один год после освобождения.