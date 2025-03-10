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Последние зарубежные новости за 10 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 10 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Economist: переговоры с США станут «последним шансом» для Украины

Американская и украинская делегации должны встретится в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного соглашения и прекращения огня. Украина опасается давления и уступок в пользу России.

Asia Times: диалог США и РФ может ослабить стремление к дедолларизации

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Возвращение России в долларовую экосистему ослабит риторику стран БРИКС о дедолларизации. Москва сохранит рубль в международных расчетах в качестве наиболее предпочтительной валюты.

NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

Источник: Reuters

Прекращение передачи Вашингтоном разведданных осложнило ВСУ нанесение ударов по российским силам в Курской области. Российская армия, по данным Минобороны РФ, продолжает наступление, освободив несколько населенных пунктов.

Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с США

Источник: Reuters

С 10 марта Китай ввел дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США. Решение стало ответом на увеличение тарифов Вашингтона. Bloomberg отмечает, что Пекин уверен в самодостаточности агросектора.

Euractiv: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ

Источник: Reuters

Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России, срок действия которых истекает 15 марта. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 стран.