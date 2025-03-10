Последние зарубежные новости за 10 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Economist: переговоры с США станут «последним шансом» для Украины
Американская и украинская делегации должны встретится в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного соглашения и прекращения огня. Украина опасается давления и уступок в пользу России.
Asia Times: диалог США и РФ может ослабить стремление к дедолларизации
Возвращение России в долларовую экосистему ослабит риторику стран БРИКС о дедолларизации. Москва сохранит рубль в международных расчетах в качестве наиболее предпочтительной валюты.
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ
Прекращение передачи Вашингтоном разведданных осложнило ВСУ нанесение ударов по российским силам в Курской области. Российская армия, по данным Минобороны РФ, продолжает наступление, освободив несколько населенных пунктов.
Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с США
С 10 марта Китай ввел дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США. Решение стало ответом на увеличение тарифов Вашингтона. Bloomberg отмечает, что Пекин уверен в самодостаточности агросектора.