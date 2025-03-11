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Строительство трёх новых школ в Калининградской области приостановлено

В Калининградской области временно остановлено строительство трёх крупных школ, возводимых по концессионным соглашениям.

Источник: Янтарный край

Новые образовательные учреждения должны были принять 3,7 тысячи учащихся: — школа в Гурьевске (1500 мест); — школа в Юго-Восточном районе Калининграда (1101 место); — школа в поселке Луговое (1100 мест).

На совещании под руководством губернатора Алексея Беспрозванных обсуждались пути решения возникшей ситуации. По словам главы региона, вопрос строительства новых школ имеет высокую социальную значимость, и власти совместно с прокуратурой и УФСБ ищут оптимальные решения для скорейшего завершения проектов.

Школа — объект высокой социальной необходимости, поэтому мы заинтересованы в строительстве новых образовательных учреждений на территории региона. К сожалению, решение сложившейся проблемной ситуации со строительством по концессионным соглашениям может быть небыстрым.

подчеркнул Алексей Беспрозванных

Особое внимание уделяется безопасности строительных площадок. На объекте в Юго-Восточном районе Калининграда восстановлено ограждение, установлены замки, организована охрана территории. До конца марта будет введено онлайн-видеонаблюдение за периметром.

Прокурор области Александр Авдеев подчеркнул необходимость тщательного анализа расходования бюджетных средств и определения дальнейших шагов по завершению строительства. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и региональных властей.