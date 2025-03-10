«Опасаются за свою жизнь и здоровье»: жильцы уфимского МКД пожаловались на агрессивного соседа

Следственный комитет начал проверку из-за жалоб жителей уфимского многоквартирного дома на агрессивного соседа. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
В эфире федерального телеканала появилась информация о мужчине, который на протяжении долгого времени совершает противоправные действия в отношении не только общедомового имущества, но и соседей. Жильцы заявили, что боятся за свою жизнь и здоровье.
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Хулиганство». Сотрудникам СК предстоит выяснить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям мужчины.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в Следкоме.
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