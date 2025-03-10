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Путин ввел выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Путин указом ввел выплаты до 6 млн руб ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выплате до шести миллионов рублей ополченцам Донбасса, получившим инвалидность, следует из документа на портале правой информации.

Единовременная выплата полагается тем, кто принимал участие в боях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов обеих республик с 11 мая 2014 года.

«И признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях», — говорится в указе.

Согласно документу, инвалиды первой группы получат выплату в размере 6 054 415 рублей, второй — 5 236 250 рублей, третьей — 4 418 086 рублей.

Правительству поручено определить порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов для ее реализации.

Указ вступает в силу со дня подписания.