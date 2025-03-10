Юные правоведы из Ростова могут поехать в «Орленок», «Артек» и «Океан»

Школьники Ростова-на-Дону, которые увлекаются правоведением, могут поехать в международный детский центр «Артек» в Крыму, Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае или ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Об этой возможности сообщают в прокуратуре Кировского района донской столицы.
— Прокуратурой Ростовской области проводится региональный этап конкурса для участия в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед». В рамках тематической квоты планируется организация следующих смен: с 28 мая по 18 июня в «Артеке», с 10 по 30 августа в «Орленке» и с 29 сентября по 19 октября — в «Океане», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.
Желающие принять участие в конкурсе школьники должны представить необходимые документы в отдел кадров прокуратуры Ростовской области в переулке Халтуринском, 101 в срок до 20 марта.
Подробную информацию о порядке проведения конкурса могут уточнить в прокуратуре Кировского района Ростова по телефону 8−863−240−58−47, а также правила можно узнать на Едином портале прокуратуры РФ.