Юные правоведы из Ростова могут поехать в «Орленок», «Артек» и «Океан»

— Прокуратурой Ростовской области проводится региональный этап конкурса для участия в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед». В рамках тематической квоты планируется организация следующих смен: с 28 мая по 18 июня в «Артеке», с 10 по 30 августа в «Орленке» и с 29 сентября по 19 октября — в «Океане», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.