В Козельске умер мужчина, избитый 8 марта тремя женщинами при попытке познакомиться

Один из очевидцев драки рассказал «Газете.Ru», что драка произошла не прямо около заведения, а в стороне — там, где было темно и не стояли люди. После того, как Валерия повалили на пол и стали бить ногами по голове, изо рта у него шла кровь, он лежал и хрипел вплоть до прибытия скорой. Врачи быстро увезли его в больницу, но спасти не смогли.