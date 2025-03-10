Умерший от редкой болезни принц Люксембурга был дизайнером своей линии одежды

Отец принца также признает, что Фредерика с детства отличали невероятное чувство юмора и любовь к жизни. «Во Фредерике с рождения были заложены оптимизм, радость жизни и упорство. Когда он был маленьким, я все время говорил, что если у нас и есть ребенок, о котором не нужно волноваться, так это он. У него были невероятные навыки общения, удивительное чувство юмора, эмоциональный интеллект и способность к сопереживанию зашкаливали, чувство справедливости, честность и добропорядочность не имели пределов», — написал принц Роберт. И добавил, что даже в последний день жизни его младший сын поставил напоминание об уроке итальянского языка в Duolingo.