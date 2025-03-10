Путин подписал указ о праздновании со дня рождения Салтыкова-Щедрина

«Учитывая выдающийся вклад М. Е. Салтыкова-Щедрина в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина», — говорится в документе.