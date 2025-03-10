Жители Башкирии все чаще страдают от нападений бродячих собак

В Башкирии на правительственном совещании прошло обсуждение проблемы безнадзорных животных. По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, несмотря на принимаемые меры, ситуация с бездомными собаками и кошками продолжает вызывать беспокойство у жителей республики.
Глава кабмина отметил, что количество обращений за медицинской помощью после нападений собак за первые два месяца прошлого года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2023-го. За это время в медучреждения обратились уже 916 человек. Кроме того, число жалоб на бродячих животных в системе «Инцидент» увеличилось на 43% — за два месяца поступило 596 обращений.
Председатель Государственного комитета Башкирии по ветеринарии Азат Зиганшин рассказал, что за последние пять лет на улицы населенных пунктов было возвращено более 67 тысяч животных (в среднем около 13,4 тысяч в год). Однако метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) оказался неэффективным. Возвращенные собаки сбиваются в стаи, становятся агрессивными из-за голода и конкуренции. Основная причина появления бездомных животных — выброшенные домашние питомцы, которые продолжают размножаться.
На сегодняшний день в Башкирии учтено 159 тысяч собак и 153 тысячи кошек, но идентифицировано лишь 12% из них (38,8 тысяч животных). Стерилизовано 29% животных (41 тысяча собак и 49 тысяч кошек).
— Отсутствие идентификации не позволяет установить владельца животного в случае нападения на людей и привлечь его к ответственности, — заявили в правительстве республики.
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