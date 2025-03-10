Жители Башкирии все чаще страдают от нападений бродячих собак

Глава кабмина отметил, что количество обращений за медицинской помощью после нападений собак за первые два месяца прошлого года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2023-го. За это время в медучреждения обратились уже 916 человек. Кроме того, число жалоб на бродячих животных в системе «Инцидент» увеличилось на 43% — за два месяца поступило 596 обращений.