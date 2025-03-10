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Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области

Путин подписал указ о праздновании 80-летия образования Калининградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием образования Калининградской области постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области. 2. правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Калининградской области и утвердить его состав», — говорится в документе.

Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.