Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области

«В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием образования Калининградской области постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области. 2. правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Калининградской области и утвердить его состав», — говорится в документе.