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В Ростовской области под суд пойдет мужчина за взяточничество

В Веселовском районе мужчина пытался подкупить правоохранителя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области дончанин предстанет перед судом за взяточничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 марта.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина попытался передать сотруднику полиции 100 тысяч рублей. Цель взятки заключалась в том, чтобы избежать ответственности за незаконную продажу алкоголя без лицензии. Однако, его попытка подкупа была пресечена, а деньги изъяты.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Дача взятки». Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине за госизмену. Его приговорили к 17 годам заключения.