В Ростовской области под суд пойдет мужчина за взяточничество

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина попытался передать сотруднику полиции 100 тысяч рублей. Цель взятки заключалась в том, чтобы избежать ответственности за незаконную продажу алкоголя без лицензии. Однако, его попытка подкупа была пресечена, а деньги изъяты.