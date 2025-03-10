В Ростовской области под суд пойдет мужчина за взяточничество

В Ростовской области дончанин предстанет перед судом за взяточничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 марта.
По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина попытался передать сотруднику полиции 100 тысяч рублей. Цель взятки заключалась в том, чтобы избежать ответственности за незаконную продажу алкоголя без лицензии. Однако, его попытка подкупа была пресечена, а деньги изъяты.
В отношении мужчины возбудили дело по статье «Дача взятки». Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине за госизмену. Его приговорили к 17 годам заключения.