В Пермском крае из-за ОРВИ и гриппа на удаленку ушли 180 классов в 63 школах

В Пермском крае с начала года продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило результаты мониторинга с 3 по 9 марта.
Показатель заболеваемости соответствует уровню предыдущей недели и вырос с 21 270 до 21 937 случаев. Рост заболеваемости стал причиной приостановления образовательной деятельности в 163 группах 85 детсадов, в 180 классах 63 школ, в 23 группах 10 колледжей и техникумов региона.
У жителей Пермского края продолжает расти доля заражения вирусом гриппа A (H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы.
Ситуация по распространению ОРВИ и гриппа находится на контроле краевого ведомства. Эпидемический порог не превышен.