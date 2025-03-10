В Москве вручили премию Леденцова

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Общенациональную премию имени Христофора Леденцова вручили семи лауреатам, в том числе за развитие инновационных биотехнологий, разработку и производство космических суборбитальных беспилотников, а также создание научно-образовательного кластера и укрепление научных связей между РФ и Китаем, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония проходила в понедельник вечером в Москве.
Дипломы за подписью вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и медали получили семь лауреатов.
Среди них основатель АО «Медицинские технологии Лтд» Анатолий Дабагов — за содействие развитию российских наукоемких технологий и их практическому применению, коллектив российской инновационной биотехнологической компании «Генериум» в лице вице-президента Дмитрия Кудлая — за развитие современных инновационных биотехнологий, президент международной компании групп предприятий «Жуйлинь» (КНР) Чжан Ци — за содействие укреплению и развитию научных связей между Китаем и Россией, первый заместитель генерального директора АО «ЦЭНКИ», профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Фадеев — за содействие развитию наукоемких технологий и создание научно-образовательного кластера, генеральный директор АО «СР Спейс» Олег Мансуров за разработку и производство космических суборбитальных беспилотников, учредитель группы компаний «Узола» Александр Алексеев — за создание и развитие высокотехнологического производства с применением «Бережливых технологий», а также соучредитель фонда развития отечественной науки, техники и медицины «Фронтмед» Алексей Гнедовский — за вклад в развитие отечественной науки для поддержания здоровья нации.
Кроме того, еще четырем номинантам вручили дипломы и нагрудные значки.
По словам директора АНО «Премии Христофора Леденцова» Людмилы Линдблад, каждый год разрабатывается уникальный дизайн премиальной медали. «Медаль к награждению этого года имеет необычную форму и хранит в себе портрет Христофора Семеновича. По многочисленным просьбам также был разработан и изготовлен нагрудный значок, на котором вы прочтете девиз леденцовского общества “Наука, труд, любовь, довольство”. Аббревиатура девиза также вплетена в узор аверса медали», — сказала она.
О премии.
Премия Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году и направлена на поиск, продвижение и внедрение отечественных наукоемких технологий, а также поощрение благотворительной и инвестиционной деятельности в сфере науки и промышленности. Она названа в честь Христофора Леденцова — предпринимателя и мецената, жившего в XIX — начале XX вв.
Леденцова сравнивали с Альфредом Нобелем, так как он завещал на развитие науки капитал, в несколько раз превышавший сумму, пожертвованную Нобелем. Он создал Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений, на средства которого были построены и оборудованы физиологическая лаборатория И. П. Павлова в Петербурге, аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского в Московском университете, лаборатории Б. К. Фортунатова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Е. Чичибабина, проведены многие важные исследования.
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