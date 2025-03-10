В Москве вручили премию Леденцова

Леденцова сравнивали с Альфредом Нобелем, так как он завещал на развитие науки капитал, в несколько раз превышавший сумму, пожертвованную Нобелем. Он создал Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений, на средства которого были построены и оборудованы физиологическая лаборатория И. П. Павлова в Петербурге, аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского в Московском университете, лаборатории Б. К. Фортунатова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Е. Чичибабина, проведены многие важные исследования.