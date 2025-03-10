Радий Хабиров учредил в Башкирии новый праздник

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении Дня креативных индустрий в республике. Новый праздник будет отмечаться ежегодно 8 августа. Об этом руководитель региона объявил на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.
Он отметил, что это «хорошая история», и идею предложили сами представители креативных индустрий.
Особое внимание будет уделено городу Стерлитамаку, где в начале августа традиционно проходит фестиваль «Купец 2.0». Радий Хабиров поручил местным властям начать подготовку к празднованию первого Дня креативных индустрий.
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