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Радий Хабиров учредил в Башкирии новый праздник

Хабиров назначил 8 августа в Башкирии Днем креативных индустрий.
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении Дня креативных индустрий в республике. Новый праздник будет отмечаться ежегодно 8 августа. Об этом руководитель региона объявил на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Он отметил, что это «хорошая история», и идею предложили сами представители креативных индустрий.

Особое внимание будет уделено городу Стерлитамаку, где в начале августа традиционно проходит фестиваль «Купец 2.0». Радий Хабиров поручил местным властям начать подготовку к празднованию первого Дня креативных индустрий.

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