Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ.
Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитание детей президент наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области.
Медалью ордена «Родительская слава» были награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Кунгуровых из Челябинской области, семья Неволиных из Свердловской области.