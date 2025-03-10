Суд лишил родительских прав минчан, не кормивших четверых детей несколько суток

В Минске суд лишил родительских прав родителей, не кормивших четверых детей несколько суток. Как пишут «Минск-Новости», в многодетной семье воспитывалось шестеро детей, двое из которых — от первого брака женщины. Семья при поддержке государства получила две смежные квартиры в доме на улице Солтыса, но проживала только в одной.
Младшие дети попали в поле зрения компетентных органов из-за сигналов, которые поступили из детского сада: дошкольное учреждение они периодически не посещали без причины, а их родители чинили различные препятствия при посещении специалистами их по месту жительства.
Социальное расследование, которое было проведено, показало, что супруги более трех месяцев нигде не работают и не имеют средств для того, чтобы даже покупать базовые продукты для кормления детей.
В марте 2024 года несовершеннолетних признали находящимися в социально опасном положении.
Родители устроились на работу, навели порядок в доме, который некоторое время поддерживали. Однако в июле-2024 пара снова ушла в запой, родители, как установлено в ходе разбирательства, детей не кормили: на протяжении четырех дней они голодали.
По звонку педагогов биологический отец забрал старших детей, которым 14 и 15 лет, к себе, а младших поместили в социально-педагогический центр с приютом.
Увы, после этого мать и отец на путь исправления так и не встали, не прошли курс лечения от алкогольной зависимости, никого не пускали в квартиру, и не отвечали на телефонные звонки.
С декабря 2024 года родители не посещали детей, не проявляли к ним никакого интереса. Помимо этого, у них были накоплены большие долги по «коммуналке».
Суд принял решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей. Данное решение в установленный законом срок может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке.
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