Суд лишил родительских прав минчан, не кормивших четверых детей несколько суток

В Минске суд лишил родительских прав родителей, не кормивших четверых детей несколько суток. Как пишут «Минск-Новости», в многодетной семье воспитывалось шестеро детей, двое из которых — от первого брака женщины. Семья при поддержке государства получила две смежные квартиры в доме на улице Солтыса, но проживала только в одной.