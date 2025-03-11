Житель Прикамья не нашел денег на билет и отправился к любимой в вагоне с углем

О «зайце» в товарняке рассказали пермские транспортные полицейские. В линейное отделение полиции на станции Верещагино поступило сообщение от дежурного по станции Григорьевская. Он сообщил о мужчине, находившемся в полувагоне с углем проходящего товарняка. Им оказался 30-летний житель Краснокамска, его сняли с поезда и доставили в отделение.