Житель Прикамья не нашел денег на билет и отправился к любимой в вагоне с углем

Любовь порой приводит к самым безрассудным поступкам. В минувшие выходные житель Пермского края отправился к любимой в другой город. У него не оказалось нужной суммы денег на билет. Он принял решение уехать в вагоне с углем грузового поезда.
О «зайце» в товарняке рассказали пермские транспортные полицейские. В линейное отделение полиции на станции Верещагино поступило сообщение от дежурного по станции Григорьевская. Он сообщил о мужчине, находившемся в полувагоне с углем проходящего товарняка. Им оказался 30-летний житель Краснокамска, его сняли с поезда и доставили в отделение.
Пермяк залез в грузовой вагон на станции Шабуничи и планировал проехать в нем почти 120 км до Верещагино, где его ждала подруга. Денег на билет у него не оказалось, поэтому он выбрал для достижения поставленной цели вагон стоявшего грузового поезда.
Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему предстоит заплатить штраф в 2 000 ₽. На электричке было бы дешевле, еще бы и на букетик тюльпанов хватило.