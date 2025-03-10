Невролог предупреждает об опасности для детей на батутах

Невролог предупреждает об опасности для детей. Об этом специалист Павел Хорошев рассказал в интервью Инфо24.
По словам специалиста, прыжки могут привести к серьезным травмам из-за особенностей детской анатомии. Детям нельзя разрешать прыгать на батутах, поскольку это может быть опасно из-за непропорционального соотношения веса головы и слабости шейных мышц. Он отметил, что любая травма может иметь катастрофические последствия.
Врач объяснил, что у детей шея еще недостаточно развита, а голова относительно большая, что делает ее уязвимой при прыжках.
В качестве примера он привел недавний случай, когда девятилетний мальчик был парализован после неудачного падения на батуте в детском центре.