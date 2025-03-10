Невролог предупреждает об опасности для детей на батутах

По словам специалиста, прыжки могут привести к серьезным травмам из-за особенностей детской анатомии. Детям нельзя разрешать прыгать на батутах, поскольку это может быть опасно из-за непропорционального соотношения веса головы и слабости шейных мышц. Он отметил, что любая травма может иметь катастрофические последствия.