Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя математики и физики и воспитатели. Власти назвали самые востребованные педагогические специальности в Минске

Борисенко отметила некоторую текучесть кадров, сравнимую с любой другой сферой. Ее причины — уход работников на пенсию, смена места жительства, открытие новых школ. Но, отмечают в комитете по образованию, ежегодно потребность в кадрах почти полностью удовлетворяется. Так, каждый год в минских школах начинают работу более чем тысяча молодых специалистов, а 80% из них остается работать и после утраты такого статуса.