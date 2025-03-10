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Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя математики и физики и воспитатели. Власти назвали самые востребованные педагогические специальности в Минске

Учителя математики и физики являются одними из самых востребованных в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Комитет по образованию Мингорисполкома назвал агентству «Минск-Новости» самые востребованные педагогические специальности в белорусской столице.

В частности, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко сказала:

— Наиболее востребованными специальностями в учреждениях образования являются педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели дошкольного образования, учителя математики и физики.

Борисенко отметила некоторую текучесть кадров, сравнимую с любой другой сферой. Ее причины — уход работников на пенсию, смена места жительства, открытие новых школ. Но, отмечают в комитете по образованию, ежегодно потребность в кадрах почти полностью удовлетворяется. Так, каждый год в минских школах начинают работу более чем тысяча молодых специалистов, а 80% из них остается работать и после утраты такого статуса.

— Текущая потребность в педагогических кадрах связана с вводом в эксплуатацию учреждений образования и естественным выбытием работников, — сказала Людмила Борисенко.

Всего же, говорят в комитете, в отрасли образования города работает более 30 тысяч педагогов.

Тем временем вице-премьер Владимир Караник рассказал о поддержке гражданских инициатив в Беларуси, а еще заметил, с чем не хотят мириться белорусы в сферах образования и здравоохранения: «И правильно делают!».

Также белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей и сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.

Тем временем «Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро.