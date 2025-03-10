Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя математики и физики и воспитатели. Власти назвали самые востребованные педагогические специальности в Минске

Комитет по образованию Мингорисполкома назвал агентству «Минск-Новости» самые востребованные педагогические специальности в белорусской столице.
В частности, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко сказала:
— Наиболее востребованными специальностями в учреждениях образования являются педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели дошкольного образования, учителя математики и физики.
Борисенко отметила некоторую текучесть кадров, сравнимую с любой другой сферой. Ее причины — уход работников на пенсию, смена места жительства, открытие новых школ. Но, отмечают в комитете по образованию, ежегодно потребность в кадрах почти полностью удовлетворяется. Так, каждый год в минских школах начинают работу более чем тысяча молодых специалистов, а 80% из них остается работать и после утраты такого статуса.
— Текущая потребность в педагогических кадрах связана с вводом в эксплуатацию учреждений образования и естественным выбытием работников, — сказала Людмила Борисенко.
Всего же, говорят в комитете, в отрасли образования города работает более 30 тысяч педагогов.
Тем временем вице-премьер Владимир Караник рассказал о поддержке гражданских инициатив в Беларуси, а еще заметил, с чем не хотят мириться белорусы в сферах образования и здравоохранения: «И правильно делают!».
Также белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей и сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.
Тем временем «Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро.