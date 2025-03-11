В Молдове резко меняется погода: На смену почти летней жаре идут дожди и холод — достаём из шкафов тёплые вещи

11 марта 2025 года в Кишинёве прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5°C ночью до +21°C днём. Утром ожидается постепенное повышение температуры с +5°C до +10°C, днём — до +21°C, после чего начнётся похолодание до +12°C к вечеру и +10°C к полуночи.