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В Молдове резко меняется погода: На смену почти летней жаре идут дожди и холод — достаём из шкафов тёплые вещи

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Молдове в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 56% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове существенно потеплеет на протяжении всей недели. Днем температура превысит среднюю ожидаемую для первой половины марта. Максимальная температура в четверг поднимется до +25 градусов.

11 марта 2025 года в Кишинёве прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5°C ночью до +21°C днём. Утром ожидается постепенное повышение температуры с +5°C до +10°C, днём — до +21°C, после чего начнётся похолодание до +12°C к вечеру и +10°C к полуночи.

Ветер южный, скорость от 3 до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах 739−742 мм рт. ст.

Однако потом в Молдове ожидается резкое изменение погодных условий.

13—15 марта в Республике Молдова будет от +20 до +25 градусов. После этого теплого периода с 16—17 марта температура вернется к климатологическим нормам для этого периода года.

На смену почти летней жаре приходят дожди и похолодание, поэтому рекомендуется достать из шкафов тёплые вещи и быть готовыми к изменению погодных условий.