В Молдове резко меняется погода: На смену почти летней жаре идут дожди и холод — достаём из шкафов тёплые вещи

В Молдове существенно потеплеет на протяжении всей недели. Днем температура превысит среднюю ожидаемую для первой половины марта. Максимальная температура в четверг поднимется до +25 градусов.
11 марта 2025 года в Кишинёве прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5°C ночью до +21°C днём. Утром ожидается постепенное повышение температуры с +5°C до +10°C, днём — до +21°C, после чего начнётся похолодание до +12°C к вечеру и +10°C к полуночи.
Ветер южный, скорость от 3 до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах 739−742 мм рт. ст.
Однако потом в Молдове ожидается резкое изменение погодных условий.
На смену почти летней жаре приходят дожди и похолодание, поэтому рекомендуется достать из шкафов тёплые вещи и быть готовыми к изменению погодных условий.