Мошенники обманом вовлекли дончанина в фиктивные биржевые торги

В полицию Морозовского района обратился 38-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
С октября прошлого года, злоумышленники, представившись брокерами, убедили его участвовать в фиктивных торгах на онлайн-платформе. Куратор, приставленный к мужчине, убеждал его в успешности инвестиций и давал советы по сделкам с акциями и криптовалютой. Началось все с небольшого взноса в 10 тысяч рублей.
Затем, обещая быструю прибыль, мошенники уговорили его брать кредиты для увеличения инвестиционного портфеля. После того, как мужчина перевел более двух миллионов рублей, куратор исчез, и он осознал, что стал жертвой обмана.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ведет розыск злоумышленников.
Полиция призывает граждан к бдительности и предостерегает от участия в сомнительных интернет-проектах, обещающих легкий заработок. Не доверяйте незнакомцам и не сообщайте им свои личные данные или деньги.