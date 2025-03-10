Мошенники обманом вовлекли дончанина в фиктивные биржевые торги

С октября прошлого года, злоумышленники, представившись брокерами, убедили его участвовать в фиктивных торгах на онлайн-платформе. Куратор, приставленный к мужчине, убеждал его в успешности инвестиций и давал советы по сделкам с акциями и криптовалютой. Началось все с небольшого взноса в 10 тысяч рублей.