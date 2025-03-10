Рубио: Для США очевидно, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

В ходе брифинга Рубио также отметил, что России и Украине нужно быть готовыми к трудным решениям, которым сторонам необходимо будет принять для урегулирования вооруженного конфликта. При этом, по словам госсекретаря США, Москва и Киев должны «прийти к пониманию того, что военного решения для данной ситуации не существует».