Рубио: Для США очевидно, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Соединенные Штаты считают очевидным то, что Украине будет сложно вернуться к границам, которые были у страны в 2014 году. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сообщил он во время общения с журналистами.
В ходе брифинга Рубио также отметил, что России и Украине нужно быть готовыми к трудным решениям, которым сторонам необходимо будет принять для урегулирования вооруженного конфликта. При этом, по словам госсекретаря США, Москва и Киев должны «прийти к пониманию того, что военного решения для данной ситуации не существует».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа. Американский лидер признал, что возвращение украинского государства к границам, действующим в 2014 году, совершенно невозможно.