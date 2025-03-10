Загадочные имена и цифры: что транслирует внезапно ожившая радиостанция Судного дня

Есть такая радиостанция УВБ-76, которую называют станцией «Судного дня» (также носит куда менее пафосное имя — «Жужжалка»). Довольно долгое время радиостанция выдаваёт только монотонное жужжание, лишь изредка сменяющееся хоть какой-то информацией, но 10 марта 2025 года выдала сразу два загадочных сообщения, состоящих из имён и цифр. Об этом сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», следящий за станцией.
«1е сообщение за сегодня. 10.03.25 10:58 по мск. НЖТИ 43130 ВОДОКЛЕВ 0615 5894», — говорится в публикации, к которой прикреплена запись радиопередачи.
Второе сообщение похожего толка: «НЖТИ 45994 АККОРДЕОН 7878 9426». В формате радиовещания каждая буква озвучивается монотонным мужским голосом как имена — Анна, Константин, Константин, Ольга, Роман, Дмитрий, Елена, Ольга, Николай. Предназначение и смысл этих сообщений остаётся загадкой.
Станция УВБ-76 начала вещание приблизительно в 1975 году, само собой для российских военнослужащих, и сторонники теорий заговора, конечно же, быстро уцепились за столь загадочную и непонятную вещицу. Однако, как поясняли в Госдуме, эта станция не имеет никакого отношения к силам ядерного сдерживания. У неё есть своё, важное назначение, однако транслируемые через неё сообщения, как правило, являются просто проверкой её работоспособности.
Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2025 года УВБ-76 вышла в эфир аж 46 раз, что не свойственно для этой таинственной радиостанции.