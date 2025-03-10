Загадочные имена и цифры: что транслирует внезапно ожившая радиостанция Судного дня

Станция УВБ-76 начала вещание приблизительно в 1975 году, само собой для российских военнослужащих, и сторонники теорий заговора, конечно же, быстро уцепились за столь загадочную и непонятную вещицу. Однако, как поясняли в Госдуме, эта станция не имеет никакого отношения к силам ядерного сдерживания. У неё есть своё, важное назначение, однако транслируемые через неё сообщения, как правило, являются просто проверкой её работоспособности.