В Дагестане прокомментировали блокировку Telegram

«Блокировка Telegram создает определенные сложности… Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создает неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать», — говорится в заявлении.