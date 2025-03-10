В Дагестане прокомментировали блокировку Telegram

МАХАЧКАЛА, 10 мар — РИА Новости. Блокировка Telegram в Дагестане создает неудобства местным жителями и посещающим республику туристам, также повышаются риски утечки личных данных из-за вынужденного использования VPN-сервисов, заявили в министерстве цифрового развития региона.
С октября 2024 года пользователи в Дагестане и Чечне испытывают проблемы с доступом к Telegram, мессенджер на территории республик работает лишь через VPN или с помощью прокси-сервисов.
«Блокировка Telegram создает определенные сложности… Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создает неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать», — говорится в заявлении.
В министерстве считают, что необходимости в длительной блокировке Telegram нет, поскольку «общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной».
В ведомстве также отметили, что многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, «что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности».
«Это вызывает серьезную обеспокоенность, так как защита цифровой безопасности граждан — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы понимаем, насколько важно для жителей республики и наших гостей сохранять доступ к удобным и привычным средствам связи. Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение», — приводятся в сообщении слова министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова.