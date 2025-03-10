Мальчику из Сочи хрящ для восстановления носа возьмут из ребра

Медики рассказали как будут восстанавливать лицо мальчику, покусанному хаски в Сочи. Об этом в своем материале рассказали наши коллеги из КП-Кубань.
Покусанного собака и мальчика из Сочи готовят к первой пластической операции. Рядом с ним в больнице находится отец. Врачи планируют провести операцию в конце текущей недели. Для реконструкции носа ребенка возьмут хрящевую ткань из ребра. Отметим, что все необходимое лечение ребенок получает бесплатно. Однако родители мальчика решили открыть сбор денег для дальнейшей помощи.
Напомним, что страшный случай произошел 26 февраля в небольшом коттеджном поселке. Валя ехал на велосипеде к отцу, когда на него набросились собаки. Животные сидели на привязи, но в этот день сорвались с цепи и убежали.