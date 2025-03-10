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Lloyd’s List: столкнувшееся с танкером в море Британии судно везло цианид натрия

На борту попавшего в аварийную ситуацию в Англии контейнеровоза находятся 15 цистерн с цианистым натрием.

Источник: Комсомольская правда

Танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у берегов Великобритании. Всё случилось неподалеку от Йоркшира. На борту одного из суден находятся контейнеры с опасным веществом. Морское транспортное средство перевозило ядовитый цианид натрия, сообщает журнал Lloyd’s List.

Вещество используют в золотодобыче. Цианид натрия необходим для извлечения металла из руд. Всего на борту судна находилось 15 контейнеров с ядовитым веществом. Его судьба пока не известна.

Известно, что одно из суден, перевозившее воспламеняющееся вещество, загорелось после аварии. Оба корабля получили немалые повреждения. На месте ЧП работают авиация и пожарные бригады.

Пожар на палубе корабля был виден с берега. Всего, по предварительным данным, пострадали 32 человека.