Lloyd’s List: столкнувшееся с танкером в море Британии судно везло цианид натрия

Танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у берегов Великобритании. Всё случилось неподалеку от Йоркшира. На борту одного из суден находятся контейнеры с опасным веществом. Морское транспортное средство перевозило ядовитый цианид натрия, сообщает журнал Lloyd’s List.
Вещество используют в золотодобыче. Цианид натрия необходим для извлечения металла из руд. Всего на борту судна находилось 15 контейнеров с ядовитым веществом. Его судьба пока не известна.
Известно, что одно из суден, перевозившее воспламеняющееся вещество, загорелось после аварии. Оба корабля получили немалые повреждения. На месте ЧП работают авиация и пожарные бригады.
Пожар на палубе корабля был виден с берега. Всего, по предварительным данным, пострадали 32 человека.