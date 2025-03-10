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Умерла личная медсестра Элвиса Пресли Мэриан Дж. Кок

Медсестра скончалась в возрасте 98 лет.

Источник: Аргументы и факты

На 99-м году жизни ушла из жизни Мэриан Дж. Кок, медсестра, которая в 1970-х годах заботилась о Элвисе Пресли, как в Baptist Memorial Hospital, так и в его поместье Грейсленд в Мемфисе. Об этом сообщает издание People.

Элвис Пресли скончался летом 1977 года в возрасте 42 лет.

О смерти медсестры стало известно благодаря публикации Присциллы Пресли, экс-супруги Элвиса, которая была с ним в браке с 1967 по 1973 год. Присцилла отметила, что Кок была тем человеком, на которого Элвис всегда мог положиться.

Ранее ушел из жизни журналист и поэт Олег Чупров, который написал слова для гимна Санкт-Петербурга «Державный град, возвышайся над Невою». Ему было 86 лет.