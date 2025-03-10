Представители Минцифры Дагестана просят разблокировать Telegram

«Хотим подчеркнуть, что общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной, и необходимости в длительной блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет. Это создает определенные сложности», — подчеркнули в Минцифры.