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Представители Минцифры Дагестана просят разблокировать Telegram

Власти Дагестана обратились в федеральные органы с просьбой пересмотреть решение о блокировке Telegram.

Источник: Комсомольская правда

На территории Дагестана заблокировали доступ к мессенджеру Telegram. Теперь, чтобы войти на страничку, пользователи вынуждены использовать сторонние сервисы. Это повышает риск утечки данных, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития Дагестана.

Региональные власти обратились к представителям федеральных органов. Они просят изменить решение о блокировке популярного мессенджера. По словам представителей Минцифры Дагестана, жителям важно иметь доступ к привычным средствам связи.

«Хотим подчеркнуть, что общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной, и необходимости в длительной блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет. Это создает определенные сложности», — подчеркнули в Минцифры.

Мессенджер заблокировали из-за недобросовестных пользователей. Злоумышленники осуществляли свои преступные планы через Telegram. Сейчас мессенджер не работает также в Чечне.