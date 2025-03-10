Маск обвинил Киев в кибератаке на соцсеть Х

Маск заявил, что IP-адреса указывают на Украину.
Среди IP-адресов, которые оказались причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х, были адреса из Украины. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск.
«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business. Анализ атаки продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что глава соцсети X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на его платформу. Пользователи из разных стран жаловались на сбои в работе сайта, что подтверждалось данными сервиса Downdetector. Первые проблемы начались в 12:30 по московскому времени, а к 16:30 наблюдался новый всплеск жалоб.