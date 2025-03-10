Маск обвинил Киев в кибератаке на соцсеть Х

Ранее URA.RU сообщало, что глава соцсети X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на его платформу. Пользователи из разных стран жаловались на сбои в работе сайта, что подтверждалось данными сервиса Downdetector. Первые проблемы начались в 12:30 по московскому времени, а к 16:30 наблюдался новый всплеск жалоб.