Что можно и нельзя делать в день Порфирия Позднего 11 марта на Птичий день

Православная церковь 11 марта вспоминает святого Порфирия. В народе празднуют день Порфирия Позднего. Также существует название Птичий день. Все дело в том, что птицы, успевшие вернуться из теплых стран, в указанный период начинают активно вить гнезда.
Что нельзя делать 11 марта.
Молодым людям запрещено знакомиться с девушками 11 марта. Не рекомендуется переедать. Подобное может обернуться затяжной болезнью живота. Под запретом злоупотребление алкоголем, веселье. Предки верили, что можно привлечь внимание темных сил, которые будут все сметать на своем пути.
Что можно делать 11 марта.
По традиции, в указанный день ходили на рыбалку, так как клев особенно хороший. Интересно, что первую рыбу следовало отдать кошке, чтобы не отвернуть удачу. Кроме того, день подходит для бытовых дел.
Согласно приметам, отсутствие снега предупреждает о снегопадах в скором времени. Прилетевшие грачи 11 марта предсказывают холодное лето. А скорое потепление обещает южный или юго-западный ветер.
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