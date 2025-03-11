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МЧС призывает волгоградских рыбаков не рисковать жизнью ради улова

Выход на тонкий лед легко может обернуться трагедией.

Как сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области, из-за резкого потепления на водных объектах образовалась сложная ледовая обстановка. Несмотря на это, рыбаки в надежде на богатый улов выходят на неокрепший лед и проваливаются, что приводит к гибели людей. К примеру, накануне в Городищенском районе водолазы вытащили из реки тела двоих мужчин, рыбачивших в пруду у хутора Красный Пахарь.

«Ежегодно в это время происходят трагедии, — комментирует начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. — Люди проваливаются под лед, и спасти их удается далеко не всегда. Несколько минут в ледяной воде могут стать для человека фатальными. Даже если лед кажется крепким, его структура под воздействием температуры изменяется. Течение делает его тоньше, в результате чего прочность ледового покрова значительно снижается».

В связи с этим спасатели призывают рыбаков воздержаться от выхода на ненадежный весенний лед. В приоритете всегда должна быть безопасность.