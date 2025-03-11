МЧС призывает волгоградских рыбаков не рисковать жизнью ради улова

«Ежегодно в это время происходят трагедии, — комментирует начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. — Люди проваливаются под лед, и спасти их удается далеко не всегда. Несколько минут в ледяной воде могут стать для человека фатальными. Даже если лед кажется крепким, его структура под воздействием температуры изменяется. Течение делает его тоньше, в результате чего прочность ледового покрова значительно снижается».