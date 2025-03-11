Календарь на 11 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Первые в истории системы водоснабжения были известны еще в Месопотамии, Древнем Риме и Древнем Китае. Несколько тысячелетий назад люди уже предпринимали попытки сооружать каналы и трубы из глины, меди или камня, чтобы доставлять воду от источников в города. В Европе особую известность получили римские акведуки, обеспечивавшие питьевой водой значительные территории и формировавшие облик античного мира. Всемирный день водопровода призван напомнить о важности таких обыденных для нас вещей, как сантехнические сооружения для поддержания общественного здоровья и гигиены, а также обратить внимание на то, что доступ к чистой воде остается недостижим для миллионов людей в развивающихся регионах.