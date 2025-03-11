Танцы со смертью: Антон Хабаров сыграл Дон Жуана в комедии Мольера

Мольеровский фарс оборачивается настоящей трагедией в финале. На глазах у друзей и близких Дон Жуан раскаивается. Встреча со священником в лесу совершает переворот в душе. И вот Пастор уже радуется переменам, а Сганарель ликует, что его господин полюбил небо. Но не тут-то было. Оказалось, Дон Жуан притворщик. Он нисколько не изменился. И чувства его всё те же. Эту игру близкие не могут ему простить. И чтобы доказать свою прежнюю неотразимость, сластолюбец выбирает себе в жертвы ту, которую ни разу не смог затанцевать. Перед ним пали ниц все женщины, встретившиеся на пути. Единственная, кого он не пробовал соблазнить, так это смерть. Это будоражит его сознание. В схватке разума и призраков побеждает нечисть. Запретный плод сладок. И танец со смертью становится последним в его жизни.