Первый — класс: сборы «Красного шелка» превысили 500 млн рублей

— Если раньше спортивные байопики обходили все прочие релизы в прокате, вспомним хотя бы «Движение вверх», сейчас их место занимают сказки. При этом нельзя сказать, что «Роднина» провалилась. Фильм собрал неплохую кассу и сможет удержаться в топе в ближайшую неделю. Одну и ту же аудиторию делили между собой сразу четыре лидера, конкуренция помешала прыгнуть выше. Короткий праздничный уикенд снизил кассовый потенциал всех фильмов, — сказала Ольга Зинякова.