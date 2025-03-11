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Маск: зафиксированы украинские IP-адреса, причастные к кибератаке на соцсеть X

По словам Маска, в отношении соцсети X предприняли крупную кибератаку, замечен украинский след.

Источник: Комсомольская правда

Глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов Илон Маск сообщил о крупной кибератаке. Злоумышленники попытались напасть на данные пользователей социальной сети Х. По словам Илона Маска, среди причастных к преступлению есть и украинцы, транслирует телеканал Fox News.

В течение дня пользователи социальной сети фиксировали массовые сбои. Жалобы шли из разных стран. Пользователи сетовали на работу мобильного приложения и сайта. Кроме того, были проблемы и соединения с сервером.

«Мы точно не знаем, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины», — сказал Илон Маск.

Массовые сбои в работе соцсети начались около 12:50 по Москве. Тогда пользователи особенно активно жаловались на задержки сети.