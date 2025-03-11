11 марта плановое отключение электричества начнется в 6 районах Волгограда

Во вторник, 11 марта, плановое отключение электроснабжения ожидается в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах Волгограда. Информация об этом появилась на сайте ресурсоснабжающей организации.
Пока света в домах не будет, специалисты проведут ремонтные и профилактические работы на сетях и оборудовании. После завершения плановых мероприятий подачу ресурса возобновят в полном объеме.
Здесь можно ознакомиться с подробным графиком временного отключения потребителей от электричества.