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11 марта плановое отключение электричества начнется в 6 районах Волгограда

Свет на время погаснет в квартирах жилых домов и помещениях коммерческих организаций.

Во вторник, 11 марта, плановое отключение электроснабжения ожидается в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах Волгограда. Информация об этом появилась на сайте ресурсоснабжающей организации.

Пока света в домах не будет, специалисты проведут ремонтные и профилактические работы на сетях и оборудовании. После завершения плановых мероприятий подачу ресурса возобновят в полном объеме.

Здесь можно ознакомиться с подробным графиком временного отключения потребителей от электричества.