С 1 апреля снизятся цены на аренду квартир. На сколько подешевеет жильё

— В то же время мы не прогнозируем значительного роста или снижения медианных ставок съёмного жилья в апреле. Рынок продолжит развиваться по привычным сезонным сценариям с частичным влиянием трендов 2025 года: выходом в сегмент съёмного жилья более дорогих инвестиционных квартир и перетоком части собственников из сегмента продажи «вторички» в долгосрочную аренду. В отдельных городах даже возможно продолжение небольшого снижения медианных ставок, как и в прошлом году. Например, в апреле 2024 года относительно марта 2024 года мы отмечали сокращение стоимости съёмного жилья в Москве на 3,7%, в Московской области — на 0,8%, — добавил Роман Жуков.